Эксперт по грибам назвал срок годности лисичек

Срок годности сезонных лисичек назвал «Мосленте» эксперт по грибам, ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая Планета» Дмитрий Тихомиров. Он разрешил хранить свежие лисички в холодильнике больше недели.

«Лисичка — фактически единственный гриб, который может долго храниться и годится для перевозки. В прохладном месте лисички могут лежать несколько дней. Другие бы грибы уже давно начали разлагаться, а лисички отлично держатся. Их практически не нужно чистить и хранить в холодильнике можно до 10 дней», — рассказал эксперт.

Он предупредил, что иногда в готовом блюде лисички могут горчить. Поэтому для профилактики эти грибы следует отварить в течение 15 минут. Важно помнить, что в морозилке лисички можно хранить не более трех месяцев.

Тихомиров пояснил, почему лисички не бывают червивыми: содержащееся в этих грибах вещество D-манноза способно уничтожать личинки грибных мушек и комаров. Из-за этого в народе появился миф, будто лисичка может вывести паразитов из организма человека. Это не соответствует действительности, уточнил специалист.

Телеведущий напомнил, где искать лисички: они растут в лиственных и хвойных лесах, во мху и среди берез, начиная с середины июня, могут появляться до конца осени и даже до снега.

Ранее сезон лисичек начался в лесах Подмосковья.