Раскрыт средний срок накопления на собственный дом в Подмосковье

Средний срок накопления на собственный дом в Подмосковье в своем исследовании раскрыли специалисты портала «Мир квартир». Анализ проводился методом сопоставления средних зарплат и цен на частные дома, его результаты есть в распоряжении «Мосленты».

По итогам исследования, проведенного по 85 субъектам федерации, выяснилось, что Москва и Московская область не вошли в первую десятку регионов, где на собственный коттедж придется откладывать дольше всего.

Так, по подсчетам экспертов, на собственный дом в Подмосковье за 12 миллионов рублей при зарплате в 84 954 рублей можно накопить за 11,9 года. В Москве на покупку собственного коттеджа за 21 миллион рублей нужно будет откладывать 12,7 года при средней зарплате в 137 тысяч рублей.

Дольше всего на покупку коттеджа нужно откладывать дагестанцам — более 20 лет. Так как цены на дома в республике высокие, а официальные доходы низкие. Быстрее всего на собственное жилье получится накопить в Архангельской области, уверены эксперты.

Ранее сообщалось, что купивший жилье с частью подъезда москвич перекрыл соседям доступ в квартиры.