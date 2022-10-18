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01:23, 18 октября 2022
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Назван средний срок накопления денег на покупку автомобиля в Москве

Назван средний срок накопления денег на покупку автомобиля в Москве
Фото: Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

Средний срок накопления денег на покупку нового автомобиля в Москве составляет менее пяти лет. Такие данные в своем исследовании называет РИА Новости. За основу взята сумма в 2,3 миллиона рублей.

«На шестой строчке располагается Москва. Тут срок накопления на новый автомобиль составляет 4,7 года», — говорится в сообщении.

При этом быстрее всего накопить крупную сумму получится у жителей Чукотки. Несмотря на удаленность региона, малочисленность населения и отсутствие дилерских центров, на это им потребуется всего 3,7 года, Это более чем вдвое меньше среднего срока по стране.

На втором месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, где среднестатистический работник сможет собрать 2,3 миллиона рублей за три года десять месяцев. Тройку лидеров замыкает Магаданская область — на новый автомобиль там в среднем можно накопить за 4,3 года. Похожие результаты также в Ненецком автономном округе и на Камчатке.

По словам экспертов, в северных регионах на новое транспортное средство можно накопить быстрее всего. Это объясняется высокими зарплатами в добывающих отраслях и в рыбной ловле.

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