Москвичам сократили срок оформления ипотеки

Срок подготовки документов для оформления ипотеки и имущественных сделок сократился с десяти до пяти дней. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

Сегодня мы решили упростить и ускорить получение самых популярных документов БТИ — поэтажных планов и экспликаций. Благодаря сокращению сроков оформления документов и отмене учета даты последнего обследования объектов, любые сделки с недвижимостью — например, продажа жилья, получение ипотеки или осуществление перепланировки — будут проходить для москвичей гораздо быстрее и проще», — рассказал руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Получить документы по новым правилам могут владельцы квартир и нежилых помещений площадью до 250 квадратных метров. Для них будет действовать фиксированная цена. С условиями предоставления услуги можно ознакомиться на сайте, говорится в сообщении.

Ранее штрафы за просрочки по ипотеке для россиян предложили отменить до конца 2022 года.