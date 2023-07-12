Собянин назвал срок запуска МЦД-4 в Москве

О запуске четвертого московского центрального диаметра (МЦД-4) осенью 2023 года сообщил в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, работа над этим проектом была долгой и сложной.

«Это один из самых сложных проектов, связанных с наземным метро. Мы работаем над ним с 2015 года. Сейчас все основные работы закончены. Осталось напрячься и пройти последние метры, последние проблемы решить. МЦД-4 поедет уже осенью нынешнего года», — заявил Собянин.

Мэр пообещал, что, помимо комфортных поездов и возможности проехать через всю Москву по цене билета в метро, МЦД-4 подарит жителям и гостям столицы удобные и бесплатные пересадки на все ветки подземки.

«МЦД-4 — это наземное метро, полностью интегрированное в нашу транспортную систему», — подчеркнул глава города.

Ранее Собянин сообщил о запуске движения по новым участкам МСД раньше срока.