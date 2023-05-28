Синоптик назвал сроки открытия купального сезона в Москве

Сроки открытия купального сезона в Москве в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» назвал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам эксперта, купаться в столице можно будет уже в середине июня, когда температура воды достигнет отметки в плюс 22 градуса. При такой температуре в воду можно заходить даже детям, отметил он.

Метеоролог пояснил, что температура воды повышается, когда на улице стоит устойчиво высокая температура от 25 градусов тепла.

Ранее синоптик Тишковец дал прогноз на предстоящее лето в столице.