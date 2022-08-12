Названы сроки продолжительности жары в Москве

Жаркая погода продолжится в Москве до 21 августа. Сроки окончания знойного периода в интервью телеканалу «360» назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, температура будет на четыре-шесть градусов выше нормы. «Температура выше +30 градусов — не такое уж частое явление для августа», — рассказал синоптик.

При этом метеоролог предупредил москвичей и жителей Подмосковья о повышенной пожароопасности. «Пока в Москве практически ничего не выпало. Так, считаное количество миллиметров осадков. Вот в области местами прошли хорошие дожди. Но и в Подмосковье в основном воцарилась сухая жаркая погода, поэтому очень внимательно нужно вести себя на природе, в лесах», — отметил метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о возвращении аномальной жары.