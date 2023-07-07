Стадо отдыхающих на московском тротуаре коз попало на видео

В московском Бутове сняли на видео отдыхающих на тротуаре коз, ролик опубликовали в группе «Южное Бутово М125» социальной сети «ВКонтакте».

«Если вы из Бутова, то встреча с ними неизбежна», — написала автор ролика, на кадрах которого запечатлен десяток парнокопытных. Они лежат на асфальте и траве газона, греются на солнце и совершенно не пугаются прохожих.

«Милота», «Контактный зоопарк. Единственный в мире бесплатный», «У них привал», «Притомились бедняжки», «Они считают, что мы их тропами ходим. Их все больше и больше», «Наши красавцы. Это мы у них в гостях», «Таких каждый день по дороге на работу за рулем вижу, только тут еще и козлов не хватает», — прокомментировали пользователи сети.

Ранее переходящие дорогу козы развеселили москвичей.