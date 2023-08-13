03:47, 13 августа 2023
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Козы пересекли дорогу рядом с пешеходным переходом в Москве и попали на видео
В московском Бутове стадо коз пересекло дорогу рядом с пешеходным переходом.
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»
В столичном районе Бутово стадо коз пересекло дорогу рядом с пешеходным переходом и попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва с огоньком».
«Ничего необычного, просто козочки переходят дорогу в Бутове», — написали администраторы сообщества.
На кадрах ролика больше десятка взрослых и молодых парнокопытных подходят к четырехполосной автомобильной дороге. Животные пересекли проезжую часть рядом с пешеходным переходом. Судя по видео, их не смущали машины, поэтому они неспешно двигались по дороге.
Ранее козел на крыше московского такси попал на видео.