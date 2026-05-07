Опубликовано 07 мая 2026, 07:32
Москвичей предупредили об ограничениях интернета 9 Мая

Минцифры: 9 мая доступ к мобильному интернету в Москве будет ограничен.
Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

В Москве ожидается отключение мобильного интернета. Об этом жителей столичного региона предупредило Минцифры России в MAX.

Известно, что доступ к мобильному интернету, включая «белый список» сайтов, будет ограничен в День Победы 9 мая. Это связано с необходимостью обеспечения безопасности во время праздничных мероприятий.

Кроме того, ограничения коснутся и сервисов обмена СМС.

При этом 7-8 мая интернет будет работать в штатном режиме, отметили в ведомстве.

