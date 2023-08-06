11:26, 06 августа 2023
1 мин.
Стали известны подробности о сгоревшем в центре Москвы Lamborghini
Mash: сгоревший в центре Москвы Lamborghini был взят в прокат.
Кадр: Telegram-канал Mash
Подробности о сгоревшем в центре Москвы Lamborghini стали известны Mash. По данным издания, автомобиль взяли в прокат на сутки.
Стоимость арендованного авто составила 200 тысяч рублей. По словам молодого человека, взявшего машину в прокат, он заплатил еще 300 тысяч рублей в качестве залога. Сейчас он рассчитывает его вернуть.
На учет машину 2018 года выпуска поставили лишь 15 июля.
Ранее дотла сгоревший Lamborghini в центре Москвы попал на видео.