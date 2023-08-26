Стало известно о нашествии пауков-ос на Москву

О нашествии крупных пауков-ос на столичный регион сообщили местные жители. По данным «Подмосковье сегодня» фото насекомых массово опубликовали очевидцы в соцсетях.

Лапки паукообразных с характерной для ос окраской достигают пяти сантиметров в длину. По данным источника. насекомые не проявляют агрессии к жителям столичного региона. Кроме того, они не ядовиты.

Ранее пауки-осы встречались исключительно на юге России. Причина их миграции в другие регионы пока неясна.

Ранее москвичей предупредили об увеличении количества ос в городе в связи с арбузным сезоном.