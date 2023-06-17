Стало известно о перекрытиях на МКАД

О временном перекрытии нескольких участков МКАД предупредил москвичей в столичный Дептранс.

«С 18 до 21 июня в период с 01:00 до 05:00 для проезда будут закрыты несколько участков на МКАД. Это связано с проведением строительных работ», — говорится в сообщении.

Так, движение будет прекращено на девяти участках кольцевой дороги. Ограничения коснутся внутренней стороны МКАД между съездами на Бусиновский проспект, на Проектируемый проезд № 5450 и Дорожную улицу, на Сколковское шоссе до съезда с Можайского шоссе. Остальные перекрытия будут на самих съездах.

Ранее горящая на МКАД машина попала на видео.