Стало известно о повышении цен на популярные напитки с 1 сентября

Крупные производители чая и кофе предупредили о повышении цен на свои товары с 1 сентября, сообщает «Коммерсантъ». В среднем ценник на популярные напитки вырастет на 6-9 процентов.

Издание приводит информацию из письма торговой компании «Май» (марки продукции: Richard, Curtis, «Майский», «Лисма», Coffesso), в котором повышение цен объясняется постоянным снижением курса рубля и ростом затрат на закупку сырья.

По этой же причине цены на свою продукцию повышает и кофейная компания JDE Peet’s (Jacobs, L`OR, Tassimo, Pickwick). Увеличить стоимость своих товаров планирует также производитель кофе Madeo, говорится в сообщении.

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