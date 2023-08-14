Стало известно о продолжении купального сезона в Москве

О продолжении купального сезона в Москве после прохождения холодного атмосферного фронта сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Лето будет уверенно держать позиции, и увеличит положительное отклонение температуры всего сезона на 0,5-1 градус», — написал он.

По его словам, температура воды на этой неделе составит 19–22 градуса. Синоптик добавил, что в столице ожидается около 25-30 градусов и до 32 градусов в пятницу, 18 августа.

Ранее синоптик Вильфанд назвал прошедшие выходные «бархатным сезоном».