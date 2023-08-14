09:02, 14 августа 2023
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Стало известно о продолжении купального сезона в Москве
Синоптик Тишковец: купальный сезон продолжится в Москве на этой неделе.
Фото: Тихонова Пелагия / АГН «Москва»
О продолжении купального сезона в Москве после прохождения холодного атмосферного фронта сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Лето будет уверенно держать позиции, и увеличит положительное отклонение температуры всего сезона на 0,5-1 градус», — написал он.
По его словам, температура воды на этой неделе составит 19–22 градуса. Синоптик добавил, что в столице ожидается около 25-30 градусов и до 32 градусов в пятницу, 18 августа.
Ранее синоптик Вильфанд назвал прошедшие выходные «бархатным сезоном».