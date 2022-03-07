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Стало известно о работе ЦУМа после ухода западных брендов

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Стало известно о работе ЦУМа после ухода западных брендов
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Представитель Центрального универсального магазина в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что закрытие западных брендов на деятельность торгового дома пока никак не повлияло.

«На данный момент официальной информации не поступало, также как и особых распоряжений, связанных с работой данных брендов. Вся актуальная информация по доступности изделий к заказу представлена на официальном сайте ЦУМ», — рассказал собеседник журналистам.

Ранее стало известно, что российская рэп-исполнительница и популярный блогер Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) купила в ЦУМе поддельную обувь Prada.

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