Стало известно о работе ЦУМа после ухода западных брендов

Представитель Центрального универсального магазина в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что закрытие западных брендов на деятельность торгового дома пока никак не повлияло.

«На данный момент официальной информации не поступало, также как и особых распоряжений, связанных с работой данных брендов. Вся актуальная информация по доступности изделий к заказу представлена на официальном сайте ЦУМ», — рассказал собеседник журналистам.

Ранее стало известно, что российская рэп-исполнительница и популярный блогер Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) купила в ЦУМе поддельную обувь Prada.