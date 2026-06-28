Стало известно о самой любимой книге жителей Москвы

Москвичи рассказали о своих книжных предпочтениях. Новое исследование провел сервис «КИОН Строки», на его данные ссылается РИА Новости.

В целом, как уточняется, аналитики хотели узнать читательские привычки жителей Москвы и Санкт-Петербурга. В обоих городах среди самых часто выбираемых направлений оказались фэнтези, детективы и современная литература.

У жителей Москвы самым любимым стал роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», а жители Санкт-Петербурга чаще всего читают «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова. Также в лидерах по книгам есть такие романы, как «Атлант расправил плечи», «Железное пламя», «Тоннель», «Четвертое крыло», «Братья Карамазовы» и «Анна Каренина».

В Москве больше всего читают женщины 45-54 лет — на них приходится 17,6 процента городского потребления. Следом же оказались москвички 55-64 лет с долей в 13,3 процента, а далее — жительницы столицы в возрасте 35-44 лет с показателем 12,2 процента. Среди мужчин заметнее всего группа 45-54 лет — их доля в сервисе составила 11 процентов.

Ранее столичные библиотеки открыли читальни под открытым небом. Работают они в формате книгообмена. Также стало известно, что москвичи стали чаще покупать именно бумажные книги.