Стало известно о судьбе знаменитого советского кинотеатра «Ударник»

Кинотеатр «Ударник» запланировали сделать площадкой для кинопремьер и фестивалей. Об этом стало известно из материала историка и журналиста Валерия Бурта на «Мосленте».

«"Ударник" будет восстановлен как событийный кинотеатр с пятью залами и станет площадкой не только для кинопремьер, но и для фестивалей», — сказала новая глава кинотеатра, бывший руководитель Департамента кинематографии Министерства культуры РФ и сети кинотеатров «Москино» Светлана Максимченко.