09:12, 12 августа 2023
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Стало известно о судьбе знаменитого советского кинотеатра «Ударник»
Кинотеатр «Ударник» запланировали сделать площадкой для кинопремьер и фестивалей.
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Кинотеатр «Ударник» запланировали сделать площадкой для кинопремьер и фестивалей. Об этом стало известно из материала историка и журналиста Валерия Бурта на «Мосленте».
«"Ударник" будет восстановлен как событийный кинотеатр с пятью залами и станет площадкой не только для кинопремьер, но и для фестивалей», — сказала новая глава кинотеатра, бывший руководитель Департамента кинематографии Министерства культуры РФ и сети кинотеатров «Москино» Светлана Максимченко.
В здании также откроют кафе, книжный магазин, будут делать выставки, а на крыше появится терраса и смотровая площадка.
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