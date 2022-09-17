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12:02, 17 сентября 2022
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Стало известно об одном из увлечений столичных пожарных

Стало известно об одном из увлечений столичных пожарных
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Об одном из увлечений столичных пожарных стало известно «Мосленте». Сотрудники одной из пожарных частей в центре города обустроили рядом с местом работы собственный сад.

«Лет пять назад все началось с маленькой избушки. Я возле нее только цветы посадил. Начальству очень приятно, конечно: тут ничего не росло, а теперь поливаем, следим. У нас не мусорят, потому что мы всегда на посту», — рассказал один из создателей зеленой зоны, пожелавшей остаться анонимным. Он отметил, что к обустройству сада приложили руку несколько человек.

Собеседник издания рассказал, что спасатели занимаются садом в свободное время, которого у них практически нет. Сейчас пожарные ищут белые розы и землю для газона. «Ну да, мы ненормальные. Но все ходят и фотографируют. Бывает, что ходят и говорят, что пожарным заняться нечем», — отметил мужчина.

Ранее о создании собственного сада в центре Москвы рассказала жительница дома на улице Солянка Мария Крупнова. Своими силами она создала зеленое пространство в районе Ивановской Горки.

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