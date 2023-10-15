Названы станции метро с самым большим числом открытых вакансий

Названы станции метро с самым большим числом предложений о работе. Больше всего вакансий предлагают в районе станции метро «Китай-город». Чаще всего там ищут специалистов в сфере логистики. Водителям категории «Е» готовы платить от 200 до 300 тысяч рублей за вахту, рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

На втором месте рейтинга оказался «Охотный ряд», тройку лидеров замкнула станция метро «Павелецкая». Также много большое количество вакансий было найдено у станций метро «Белорусская» и «Ховрино».

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в октябре.