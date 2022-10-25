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03:40, 25 октября 2022
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Стали известны подробности о новой кольцевой станции московского метро

Стали известны подробности о новой кольцевой станции московского метро
Фото: М. Мишин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Подробности о новой кольцевой станции московского метро «Суворовская» появились на сайте мэра и правительства столицы. Стало известно, что с нее можно будет сделать пересадку на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской линии.

«Утвержден проект планировки станции "Суворовская" Кольцевой линии метро. Она будет расположена между "Новослободской" и "Проспектом Мира"», — говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства столицы добавили, после открытия «Суворовской» загруженность станции «Проспект Мира» уменьшится на 30 процентов.

«Новую станцию метро с двумя вестибюлями и выходами к улицам Делегатской, Дурова и Олимпийскому проспекту планируется разместить вдоль Суворовской площади», — рассказал заместитель директора Института генплана Москвы Игорь Бахирев.

Ранее об открытии новой станции метро рассказал москвичам мэр города Сергей Собянин.

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