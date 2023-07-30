Названа станция-долгосрой московского метро

Станцию-долгосрой московского метро назвали в группе «ВКонтакте» «Мир метро». По данным авторов поста, «Шаболовская» открылась в столице через 18 лет после начала строительства.

Станцию построили в 1962 году в составе участка «Октябрьская» — «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии метро. Однако специалисты долгое время не могли достроить эскалатор из-за сложных геологических условий.

Завершить строительные и архитектурные работы на станции позволило применение водонепроницаемой чеканки и изоляции. В результате «Шаболовская» открылась лишь в 1980 году и стала 115-й станцией столичной подземки.

Ранее было раскрыто название переоборудованной из тоннеля станции московского метро.