Раскрыто происхождение названия станции МЦД «Марк» в Москве

Станции «Марк» Савеловского направления названа так по фамилии одного московского мецената немецкого происхождения. Об истории происхождения топонима и связанной с этим легендой одной из остановок МЦД-1 рассказали в пресс-службе правительства Москвы.

«Станция МЦД-1 "Марк" названа в честь промышленника и мецената Гуго Марка. Он происходил из рода Вогау-Марков — состоятельных московских немцев. Они жили в переулках Покровки, а лето проводили в подмосковных усадьбах. Чаще всего — в Архангельском-Тюрикове у Савеловской железной дороги. Чтобы семье было удобнее добираться до имения, Гуго Марк оплатил строительство полустанка, который в наши дни стал полноценной станцией МЦД-1.», — говорится в сообщении.

Кроме того, в советское время, среди студентов расположенного неподалеку МФТИ ходила шуточная легенда о том, что станцию назвали в честь профессора Марка Айзермана. По легенде, он засыпал в электричке, часто проезжал свою станцию и поэтому попросил машинистов предупреждать: «Марк, следующая Новодачная!».

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