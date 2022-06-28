В московском метро обнаружена станция с «барханами» на потолке

Станцию с «барханами» на потолке обнаружили в московском метро, на Большой кольцевой линии. О дизайне «Аминьевской» рассказали на официальном сайте мэра столицы.

Главный акцент при оформлении этой станции был сделан на потолок. Множество алюминиевых реек выложили в форме волны, что, по задумке авторов, имитирует кинетическую конструкцию и создает эффект реального движения. «За основу берется простая линейная форма, напоминающая незамкнутый треугольник, и запускается в специальной программе по траектории волны. В результате мы получаем сложную композицию в трехмерном пространстве, где каждый элемент занимает строго отведенное ему место», — объяснил участник коллектива авторов оформления станции «Аминьевская» Георгий Друговский.

Он отметил также, что у посетителей подземки инсталляция вызывает очень разные ассоциации — от морских волн до песчаных барханов. «Мне же в этом видится отсылка к экспонатам Палеонтологического музея со скелетами китов и динозавров», — сказал он.

Ранее был назван срок открытия девяти новых станций БКЛ в Москве. В Дептрансе отметили, что новые маршруты позволят экономить до 45 минут в день, а загруженность линий метро при этом уменьшится на 25 процентов.