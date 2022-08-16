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Названа дата открытия обновленного Starbucks в Москве

Названа дата открытия обновленного Starbucks в Москве
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Сеть кофеен, которые раньше назывались Starbucks, откроется в Москве 18 августа. Об этом «Известиям» сообщили новые владельцы заведений.

В июле текущего года активы компании Starbucks в России выкупили российский предприниматель Тимур Юнусов, больше известный как рэпер Тимати, и ресторатор Антон Пинский.

Ранее стал известен вариант названия сети кофеен Starbucks в России. Заведения могут получить название VKCoffee.

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