Названа дата старта продаж автомобилей «Москвич 3»

Дату старта продаж городских кроссоверов «Москвич 3» и электромобилей «Москвич 3е» назвал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Приобрести автомобили у всех официальных дилеров можно будет с пятницы, 3 марта.

«Уже открыты 52 точки продаж и сервисного обслуживания в 23 городах России. В ближайшее время все они будут оформлены в узнаваемом бренде "Москвича"», — рассказал градоначальник.

По его словам, сотрудники дилерской сети проходят обучение, их задача — обеспечить высокий уровень сервиса. «Особое внимание уделяется работе с электромобилями, так как для многих это новый опыт», — отметил мэр.