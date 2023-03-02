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14:06, 02 марта 2023
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Названа дата старта продаж автомобилей «Москвич 3»

Названа дата старта продаж автомобилей «Москвич 3»
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Дату старта продаж городских кроссоверов «Москвич 3» и электромобилей «Москвич 3е» назвал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Приобрести автомобили у всех официальных дилеров можно будет с пятницы, 3 марта.

«Уже открыты 52 точки продаж и сервисного обслуживания в 23 городах России. В ближайшее время все они будут оформлены в узнаваемом бренде "Москвича"», — рассказал градоначальник.

По его словам, сотрудники дилерской сети проходят обучение, их задача — обеспечить высокий уровень сервиса. «Особое внимание уделяется работе с электромобилями, так как для многих это новый опыт», — отметил мэр.

600
первых «Москвичей»

сошли с конвейера в 2022 году

200 из них были оборудованы электродвигателями. В 2023-м планируется выпустить 50 тысяч машин известной марки, в их числе 10 тысяч электромобилей. Через год объемы выпуска будут удвоены.

Ранее стало известно о поступлении первых электромобилей «Москвич 3е» в автосалоны. В первое время кроссоверы стоимостью в 3,5 миллиона рублей можно было только забронировать за предоплату в 10 тысяч рублей.

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