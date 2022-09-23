Город
07:19, 23 сентября 2022
1 мин.

Раскрыт главный стереотип о москвичах

Раскрыт главный стереотип о москвичах
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Главный стереотип о москвичах в беседе с «Мослентой» раскрыл фольклорист, кандидат филологических наук, работающий над проектом «Народная история России» Никита Петров.

«Я сам всегда спорю со стереотипами, вроде мнения, что москвиче — это, в первую очередь, туго набитый кошелек с деньгами. Когда слышишь что-то подобное, начинаешь подробно рассказывать людям про столичные реалии, например, про зарплаты бюджетного сектора, которые мало отличаются вообще по всей стране», — поделился эксперт.

При этом он отметил, что большинство москвичей все же не обижается на подобное суждение о них. Такие стереотипы скорее вводят в некое недоумение. Жители столицы после этого стараются как можно точнее описать реальную ситуацию, чтобы развеять мифы. Однако, на людей, уверенных в своих оценках москвичей, это не производит особого впечатления, и они продолжают настаивать на своем, отметил Петров.

Ранее популярная блогер и телеведущая Елена Блиновская назвала отличительное качество москвичей.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.