Раскрыт главный стереотип о москвичах

Главный стереотип о москвичах в беседе с «Мослентой» раскрыл фольклорист, кандидат филологических наук, работающий над проектом «Народная история России» Никита Петров.

«Я сам всегда спорю со стереотипами, вроде мнения, что москвиче — это, в первую очередь, туго набитый кошелек с деньгами. Когда слышишь что-то подобное, начинаешь подробно рассказывать людям про столичные реалии, например, про зарплаты бюджетного сектора, которые мало отличаются вообще по всей стране», — поделился эксперт.

При этом он отметил, что большинство москвичей все же не обижается на подобное суждение о них. Такие стереотипы скорее вводят в некое недоумение. Жители столицы после этого стараются как можно точнее описать реальную ситуацию, чтобы развеять мифы. Однако, на людей, уверенных в своих оценках москвичей, это не производит особого впечатления, и они продолжают настаивать на своем, отметил Петров.

Ранее популярная блогер и телеведущая Елена Блиновская назвала отличительное качество москвичей.