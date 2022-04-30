Стилист Киркорова рассказал о вспыльчивом характере звезды

Стилист российского артиста Филиппа Киркорова Арсен Айрапетов рассказал о работе со звездой. О вспыльчивом характере музыканта он заявил в эфире YouTube-шоу «Сколько стоит шмот?»

Айрапетов заявил, что Киркоров может легко выйти из себя и не терпит ошибок своих работников. «Реально ли он может жестко ответить? Бывает, да. Но есть за что. Если человек начинает тупить, косячить, то он вспылит и даст пенделя», — объяснил он.

Любая ошибка продуманного до мелочей образа звезды может вызвать у него гнев, так как Киркоров очень серьезно относится к своему внешнему виду.

В пример Айрапетов привел ситуацию, когда он забыл отправить артисту кроссовки в Дубай. Киркоров был непреклонен и заявил, что обувь должна быть в ОАЭ, из-за чего стилисту пришлось вместе с кроссовками вылетать в Эмираты.

Ранее Киркоров раскрыл стоимость своих нарядов для концерта по случаю юбилея. Цена некоторых из них составляет более 20 миллионов рублей.