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Названа стоимость самого дорогого арендного жилья в Подмосковье

Названа стоимость самого дорогого арендного жилья в Подмосковье
Фото: Nick Fewings / Unsplash

Самое дорогое арендное жилье в Подмосковье — особняк стоимостью семь миллионов рублей в месяц, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании Skolkovo Realty.

По данным источника, за эту цену арендаторам предлагается дом площадью две тысячи квадратных метров на участке в два гектара в 25 километрах от МКАД. При этом эксперты отмечают, что спрос на аренду элитных особняков в Московской области по итогам июля упал на 18,84 процента по сравнению с июнем.

Кроме того, популярность арендных объектов на Рублево-Успенском шоссе снизилась на 9,93 процента, а на Новорижском шоссе — на 13,12 процента.

Ранее в Москве выставили на продажу квартиру площадью семь квадратных метров.

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