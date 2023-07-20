Названа средняя стоимость подержанного автомобиля в России

Среднюю стоимость нового и подержанного легкового автомобиля в России в этом году назвали «Прайм» в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». По их данным, стоимость нового легкового авто выросла на 13,5 процента и составила 2,6 миллиона рублей.

В 2022 году такую машину можно было приобрести за 2,3 миллиона. Стоимость подержанного авто выросла на девять процентов за год и достигла 1,3 миллиона рублей, уточнили в ассоциации.

Ранее были названы самые популярные у россиян иномарки. Среди них оказались Toyota, Volkswagen и BMW.