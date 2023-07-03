Раскрыта стоимость авто УАЗ Patriot в новых комплектациях

УАЗ Patriot в новых комплектациях будут продавать за 1,95 и 1,82 миллиона рублей, сообщает Autonews.ru.

Так, автомобиль в лимитированной комплектации «Комфорт» с пакетом «Люкс Премиум» обойдется россиянам в 1,95 миллиона рублей. «Внедорожник оснащен пятиступенчатой механической коробкой передач Dymos, раздаточной коробкой с электромеханическим приводом управления, фронтальными подушками безопасности водителя и переднего пассажира», — говорится в сообщении. Руль с клавишами мультимедийной системы и функцией подогрева обшит кожей, задние сиденья можно подогреть, а передние и задние датчики обеспечивают безопасную парковку.

Во второй комплектации «Base ИКАР Limited» с пакетом «Безопасность» стоимостью 1,82 миллиона рублей заявлены подушки безопасности для водителя и пассажира спереди, а также атермальные стекла задней полусферы и пятиступенчатая механическая коробка передач. Объем двигателя обеих версий модели — 2,7 литра, мощность — 150 лошадиных сил.

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