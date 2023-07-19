19:31, 19 июля 2023
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Названа стоимость самой дешевой «однушки» у метро в Москве
Стоимость самой дешевой «однушки» у метро в Москве превысила семь миллионов рублей.
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»
Стоимость самой дешевой «однушки» у метро в Москве «Ленте.ру» назвали эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы». По их словам, цена такого жилья превысила семь миллионов рублей.
Эксперты рассказали, что однокомнатная квартира площадью 32 квадратных метра находится в районе Вешняки на востоке города. Путь от дома до метро занимает восемь минут. Недвижимость располагается в девятиэтажном панельном доме на первом этаже, стоит 7,1 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что в центре Москвы выставили на торги квартиры за 2,5 миллиона рублей.