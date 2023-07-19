Названа стоимость самой дешевой «однушки» у метро в Москве

Стоимость самой дешевой «однушки» у метро в Москве «Ленте.ру» назвали эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы». По их словам, цена такого жилья превысила семь миллионов рублей.

Эксперты рассказали, что однокомнатная квартира площадью 32 квадратных метра находится в районе Вешняки на востоке города. Путь от дома до метро занимает восемь минут. Недвижимость располагается в девятиэтажном панельном доме на первом этаже, стоит 7,1 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в центре Москвы выставили на торги квартиры за 2,5 миллиона рублей.