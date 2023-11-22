Стала известна стоимость ели к Новому году

Стоимость ели к Новому году стала известна «Известиям».

Живая ель высотой около 1,5 метра подорожает до 1,5 тысячи тысяч рублей. Искусственную елку в рознице можно приобрести в среднем за 4489 рублей, а на маркеплейсах — за три тысячи рублей.

Гирлянды в среднем стали стоить 506 рублей, а наборы елочных игрушек — 361 рубль.

Ранее была раскрыта средняя стоимость новогоднего стола в России.