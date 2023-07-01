Москвичи поспорили о стоимости газировки в центре города в СССР

О ларьке с газировкой в центре столицы в СССР вспомнили россияне в Telegram-канале «Старая Москва». Фотография палатки, некогда располагавшейся на улице Петровка, вызвала ностальгию и споры по поводу стоимости напитков.

«10 копеек без сиропа, а с 61-го года — 1 копейка», «4 копейки с сиропом», «По-моему, 3 копейки с сиропом. За 1 копейку покупали стакан газировки без сиропа», «Вроде 20 копеек (по воспоминаниям старших). Это дореформенные 20 копеек. Или 2 копейки в ценах после 1961 года», — написали пользователи мессенджера.

По словам одной москвички, пили напитки из стеклянных стаканов, которые просто ополаскивали холодной водой. «Пили из одних и тех же стаканов, не боясь никакой инфекции», «Глупо полагать, что раньше можно было безопасно пить из общих стаканов», «Я пила из одного стакана и не болела», «Общей посудой пользоваться негигиенично», — поспорили юзеры.

Ранее были названы самые вредные летние напитки.