Названа стоимость квартир в «идеальном доме» в Москве

Стоимость квартир в «идеальном» доме в Москве названа в базе объявлений о продаже и аренде жилья «Мир Квартир».

На сегодняшний день в сервисе опубликовано объявление о продаже одной квартиры в доме по адресу Тарутинская, 4/2. «Идеальной» многоэтажку называют в связи с присвоением ей звания «Дом образцового содержания». Соответствующая табличка расположена на фасаде дома.

За расположенную на восьмом этаже трехкомнатную недвижимость общей площадью 90,9 квадратных метра собственники просят 33,7 миллиона рублей.

Ранее был раскрыт адрес «идеального» дома в Москве. Находится он в районе Фили-Давыдково.