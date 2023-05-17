Названа средняя стоимость квартиры в Москве

Среднюю стоимость квартиры в Москве назвали «Мосленте» аналитики федерального портала «Мир квартир». По данным за апрель 2023 года цена приблизилась к 17 миллионам рублей.

«В Москве среднее предложение подорожало в апреле на 2,5 процента, до 16 928 390 рублей», — говорится в материале. Поднялся в стоимости на 0,7 процента и квадратный метр — в среднем сейчас он оценивается в 300 тысяч рублей.

По словам генерального директора компании Павла Луценко, росту цен способствовала активизация рынка, девальвация рубля в апреле, и переток спроса с «первички». Многие люди уже не способны потянуть покупку новостроек и обратили внимание на вторичное жилье, где есть возможность поторговаться, получить скидку, отметил он.

«Что касается прогноза, то многое сейчас зависит от того, будет ли принята программа льготной ипотеки на "вторичку" и в каком формате. Если такую возможность получит широкий спектр населения, то цены продолжат расти, а если нет — возможно некоторое падение», — предположил специалист.

Ранее были названы районы Москвы с самым дешевым жильем в аренду.