Названа стоимость самой дешевой первичной квартиры в Москве

Стоимость самой дешевой первичной квартиры в Москве назвали «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков «Бест-Новострой» и платформы bnMAP.pro. По данным экспертов, города с самой дорогой недвижимостью даже в бюджетном сегменте — это Нижний Новгород, Москва и Казань.

«Самые дешевые лоты в этих городах предлагаются по цене от 2,6 миллиона рублей до 3,5 миллиона», — сообщили аналитики.

Самую недорогую квартиру на первичном рынке городов-миллионников можно приобрести в Воронеже. Это будет студия площадью 17,1 квадратного метра, стоимость которой составляет 1,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что москвичи бросились покупать квартиры в ипотеку. Число ипотечных сделок в столице выросло на 17,2 процента.