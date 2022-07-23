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Стала известна стоимость выставленной на продажу квартиры Хаматовой в Москве
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Стоимость выставленной на продажу московской квартиры актрисы Чулпан Хаматовой, переехавшей на ПМЖ в Латвию из России, в интервью изданию SOLENKA.INFO назвал журналист Владимир Якунин.
По его словам, артистка выставила на продажу недвижимость в Москве за 130 миллионов рублей. Продажу жилья Якунин связывает с тем, что у Хаматовой начались финансовые трудности в другой стране.
Он также отметил, что в Латвии у артистки имеется дом в 80 километрах от Риги, в экопоселении.
Ранее была раскрыта судьба квартиры Чулпан Хаматовой в центре Москвы.