Стала известна стоимость выставленной на продажу квартиры Хаматовой в Москве

Стоимость выставленной на продажу московской квартиры актрисы Чулпан Хаматовой, переехавшей на ПМЖ в Латвию из России, в интервью изданию SOLENKA.INFO назвал журналист Владимир Якунин.

По его словам, артистка выставила на продажу недвижимость в Москве за 130 миллионов рублей. Продажу жилья Якунин связывает с тем, что у Хаматовой начались финансовые трудности в другой стране.

Он также отметил, что в Латвии у артистки имеется дом в 80 километрах от Риги, в экопоселении.

Ранее была раскрыта судьба квартиры Чулпан Хаматовой в центре Москвы.