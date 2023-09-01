19:36, 01 сентября 2023
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Стала известна стоимость Lada Granta после подорожания
Стоимость Lada Granta в начальной комплектации выросла до 699,9 тысячи рублей.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Стоимость Lada Granta после подорожания стала известна Autonews.ru.
Стоимость авто в начальной комплектации (Standart) выросла до 699,9 тысячи рублей. Lada Granta Classic 23 подорожала до 784,9 тысячи рублей, а с кондиционером — до 865,9 тысячи рублей.
Стартовая цена машин в комплектации Comfort 23 достигла 895,9 тысячи рублей, а Club 23 — 935,9 тысячи рублей. При этом со 106-сильным двигателем их минимальная стоимость возрастает до 925,9 и 965,9 тысячи рублей соответственно. Подорожала Lada Granta и в кузове лифтбек. В самом дешевом исполнении — Classic — она стоит 768,9 тысячи рублей.
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