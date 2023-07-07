Раскрыта стоимость поездки на такси в Москве 70-х годов

Стоимость поездки на такси в Москве 70-х годов раскрыл на официальном сайте мэра столицы младший специалист научно-исследовательской службы Музея транспорта Москвы Олег Газизов.

В 70-х годах столичные таксомоторные парки начали пополнять автомобилями ГАЗ-24-01 «Волга» светло-салатового и лимонных оттенков. На их кузове располагались шашки и буква «Т». Стоимость поездки рассчитывалась по таксометру.

Поначалу поездка на такси обходилась горожанам в 10 копеек за километр, а с 1972 года цена увеличилась до 20 копеек за километр. Из-за дороговизны этот вид транспорта оставался недоступным для большинства жителей столицы, отметил Газизов.

Ранее были названы цены на проезд в московском общественном транспорте в советское время.