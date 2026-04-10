Стоимость проезда по МСД проиндексирована с 10 апреля

С 10 апреля 2026 года стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в критически загруженные часы по будням проиндексирована на 4 рубля и теперь составляет 19 рублей за участок. Об этом сообщили в канале Департамента транспорта в MAX.

После открытия новых участков Московского скоростного диаметра улучшилась общая связность районов, а маршруты для водителей стали еще удобнее. Спрос на диаметр растет – это приводит к перераспределению транспортных потоков и росту интенсивности движения на отдельных участках. Например, на Кантемировской улице (от Варшавского шоссе до Каспийской улицы) среднесуточный трафик увеличился на 6 тысяч автомобилей, что на 13 процентов больше, чем до открытия участка.

Тенденция явно идет к увеличению загрузки трассы. С учетом того, что главная цель – это сохранить пропускную способность МСД и обеспечить жителям гарантированное время поездок, то менять тариф необходимо. Однако если загрузка дороги будет уменьшаться, то и тариф будет снижен.

Чтобы диаметр продолжал выполнять свою функцию, с 10 апреля 2026 года на 4 рубля (с 15 до 19 рублей за участок) была проиндексирована стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. Проезд остается бесплатным 70 процентов времени суток в рабочие дни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда – 950 рублей – не изменилась.

В пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд по участку бесплатный, если автомобиль заехал на него в 6:55, а выехал в 7:30 или заехал на участок в 10:55, а выехал в 11:30.

Для машин оперативных служб и почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также автомобилей такси с лицензией Москвы и Московской области проезд по МСД бесплатный всегда.

Стоимость всех совершенных за сутки проездов по МСД суммируется, после чего в течение 5 дней выставляется единый платеж за все проезды по трассе за день. Оплачивать проезд рекомендуется только через официальные ресурсы: на сайте msd.mos.ru, через приложение «Парковки России», на Госуслугах, в приложениях «Яндекс Карты», «Навигатор» и «2ГИС», а также в приложениях банков, где указаны данные об автомобиле.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы появится новая платная автотрасса. Длина дороги, которая соединит Новорижское шоссе и Северный обход Одинцово, составит 18,6 километра. Трассу планируется построить за четыре года, предварительная стоимость объекта — 77,5 миллиарда рублей. Расчетная скорость движения — 120 км/ч, плановая среднесуточная интенсивность — 23 тысячи транспортных средств в первый год эксплуатации. Если дорогу построят, то она станет пятой по счету платной трассой в городе с учетом уже существующих (Московского скоростного диаметра и проспекта Багратиона) и строящихся.