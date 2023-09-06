Названа средняя стоимость студии в Москве после роста цен

Среднюю стоимость студии в новостройках Москвы после роста цен назвали «Известиям» аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости». Стало известно, что этот вид недвижимости подорожал за август на 4,7 процента, и теперь квадратный метр стоит 357,1 тысячи рублей.

Средняя цена студии в столице колеблется в диапазоне от 6,6 миллиона до 8,6 миллиона рублей. По словам экспертов, этот тип жилья пользуется спросом у горожан. Чаще всего его покупают, как первое жилье или в качестве инвестиций.

Однокомнатные квартиры выросли в цене на три процента. За квадратный метр теперь нужно заплатить около 310,4 тысячи рублей, добавили эксперты.

Ранее стали известны московские районы с самыми дешевыми студиями.