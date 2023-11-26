Стала известна стоимость уборки снега в московском регионе

Стоимость уборки снега в московском регионе стала известна аналитикам популярного сервиса объявлений «Авито». Данные появились в распоряжении «Мосленты».

Спрос на услуги уборщика снега с частных участков вырос за неделю на четверть. Средняя стоимость стартовала от 500 рублей за час работы. В счет входят расчистка дорожек возле дома, крыльца, внешнего двора, крыши и машины.

На 71 процент больше стала востребована аренда снегоуборочной техники. Стоимость зависит от ее разновидности. Например, бензиновая машина для уборки снега обойдется в 1,5 тысячи рублей за сутки, а шнекороторного снегоочистителя — от 3,5 тысячи рублей.

Аренду спецтехники (минипогрузчиков, тракторов, экскаваторов) с оператором стали жители Москвы и области стали оформлять на 20 процентов чаще. Чек варьируется от 1,5 тысячи рублей в час или 8 тысяч рублей за сутки.

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