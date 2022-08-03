Оценена потенциальная стоимость ущерба от пожара на подмосковном складе Ozon

Стоимость ущерба от пожара на подмосковных складах Ozon на Новой Риге оценена в десять миллиардов рублей. Такую цифру в интервью РИА Новости озвучил глава всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

«ВСС оценивает потенциальный ущерб от пожара на складах Ozon в сумму свыше десяти миллиардов рублей», — заявил он.

Ранее сообщалось, что покупатели и продавцы получат компенсацию за товары, утраченные из-за пожара на складе Ozon. Возгорание произошло в среду, 3 августа, в помещениях в Инстринском районе.