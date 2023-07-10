Названа средняя стоимость подержанных внедорожников в России

Среднюю стоимость подержанных кроссоверов и внедорожников назвали в пресс-службе «Авито». По данным сервиса, их стоимость в среднем увеличилась на 7,6 процента и составила 1,4 миллиона рублей.

Самым продаваемым автомобилем в этой категории оказалась Lada Niva 4x4. В среднем такую машину сейчас можно купить за 280 тысяч рублей.

На втором и третьем по популярности месте оказались Chevrolet Niva и Kia Sportage со средней ценой в 409 тысяч рублей и 1,525 миллиона рублей соответственно.

Востребованными у россиян также остаются Toyota RAV4, купить которую можно за 1,9 миллиона рублей и Volkswagen Tiguan — за 1,53 миллиона рублей.

Ранее были определены самые популярные у россиян иномарки.