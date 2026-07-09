Стоимость жилья в Москве посчитали в буханках хлеба

Стоимость одного квадратного метра в новостройках Москвы сравнима с четырьмя — шестью тысячами буханок хлеба. Об этом заявила эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. Ее слова приводит «Абзац».

«Если взять среднюю стоимость квадратного метра в новостройках Москвы — это около 420–430 тысяч рублей — и среднюю цену буханки хлеба до 100 рублей, то за стоимость одного квадратного метра можно купить примерно от четырех до шести тысяч буханок», — сообщила Перескокова.

При этом дороже всего квадратный метр стоит в районах Центрального административного округа — Остоженка, Хамовники, Якиманка, Арбат, Тверской и на Патриарших прудах, уточнила эксперт. Там цена «квадрата» может превышать три миллиона рублей.

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