Стало известно о минимальной стоимости аренды квартир в центре Москвы

Самую дешевую однокомнатную квартиру в центре Москвы можно снять за 40 тысяч рублей в месяц в районе Замоскворечье. Данные исследования риелторского агентства «ИНКОМ-Недвижимость» приводит РБК.

По данным источника, «сталинка» общей площадью 36 квадратных метров находится на четвертом этаже пятиэтажного дома на Большой Серпуховской улице. Такую же по площади «однушку» можно снять на седьмом этаже девятиэтажного дома на Хохловской улице в Басманном районе можно снять за 45 тысяч рублей в месяц.

На третьей позиции оказалась однокомнатная квартира на Дубинской улице в районе Замоскворечье. Жилье площадью 37 квадратов на втором этаже восьмиэтажного дома сдается 48 тысяч рублей в месяц. На Плющихе в Хамовниках «однушка» в 32 квадратных метра будет стоить 50 тысяч рублей в месяц.

Замыкает первую пятерку самых недорогих арендных квартир в центре столицы квартира на четвертом этаже 16-этажного дома на Марксистской улице в Таганском районе. Ставка найма составит 50 тысяч рублей в месяц.

Ранее самая низкая стоимость аренды однокомнатных квартир была зафиксирована в районах Новой Москвы и в Зеленограде.