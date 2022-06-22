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В Москве нашли столетнюю скульптуру «мужчины со смартфоном»

В Москве нашли столетнюю скульптуру «мужчины со смартфоном»
Скриншот: Яндекс.Карты

Столетнюю скульптуру «мужчины со смартфоном» нашли в Москве в Крестьянском сквере возле станции метро «Пролетарская», сообщает Telegram-канал «Москва. Было — стало».

«Скульптура "Одинокий мужчина заказывает еду через приложение". Шутка, конечно. Этой фигуре через два с небольшим года исполнится 100 лет», — написал автор поста.

Он рассказал, что памятник работы скульптора Николай Андреев расположен у входа в сквер на Крестьянской заставе. И в 2025 году он отметит вековой юбилей. У статуи два названия — «Рабочий» и «Изобретатель».

«Поэтому в руках деталь и такая почтительная задумчивость. Сейчас в такой позе разве что залипают в смартфоне», — прокомментировал фото юзер.

Ранее в Москве установили памятник знаменитому детскому писателю. Бронзовую четырехметровую скульптуру установили на самой маленькой площади столицы — Лялиной, в одном квартале от которой некогда жил поэт Самуил Маршак.

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