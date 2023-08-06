Столица побила два температурных рекорда за неделю

О двух температурных рекордах, которые были побиты на этой неделе в Москве Агентству городских новостей «Москва» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог рассказал, что 5 августа была зафиксирована самая высокая температура с начала года, а 4 августа — самая высокая среднесуточная температура. При этом по прогнозам синоптика новый температурный рекорд ожидает москвичей уже в воскресенье.

По словам специалиста, 6 августа столбики термометров поднимутся выше 31-34 градусов, а индекс ультрафиолетового излучения будет выше 6 — с раннего утра и до вечера солнце будет прогревать подстилающую поверхность.

Ранее «оранжевый» уровень опасности объявили в Москве и Московской области из-за жары.