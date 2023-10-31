Столичная пенсионерка продала две квартиры по требованию мошенников

По требованию мошенников пенсионерка продала две квартиры и переехала с сыном в отель, сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, аферисты позвонили пожилой женщине, представились сотрудниками правоохранительных органов и банка, рассказали, что неизвестные пытаются снять деньги с ее счета и настоятельно порекомендовали переложить все средства на «безопасный счет». Москвичка выполнила все инструкции.

Вскоре мошенники позвонили ей снова, заявили, что на этот раз противоправные действия совершаются с ее недвижимостью в Москве и Подмосковье. Они посоветовали пенсионерке фиктивно продать две находящиеся у нее в собственности квартиры и до поимки преступников пожить с сыном в отеле. Женщина вновь поверила обманщикам.

Когда москвичка догадалась, что попалась на уловки аферистов, понесенный ей ущерб составлял уже более 16 миллионов рублей. Мошенников ищут.

Ранее сообщалось, что мошенники под видом блогеров стали писать россиянам о победах их детей в конкурсах.